Czwartek 9 stycznia 2020 Thunderbolt 4 zaoferuje identyczą szybkość jak Thunderbolt 3

Autor: Zbyszek | źródło: Tom's Hardware | 14:19 Thunderbolt to standard złącza opracowany przez Intela, umożliwiający jednoczesne przesyłanie danych, obrazu i dźwięku oraz zasilania. Pierwsze urządzenia z Thunderboltem pojawiły się blisko 10 lat temu, a od tego czasu interfejs doczekał się dwóch kolejnych generacji - Thunderbolt 2 o przepustowości 20 Gb/s i Thunderbolt 3 o przepustowosći 40 Gb/s. Podczas targów CES Intel zapowiedział kolejną generację - Thunderbolt 4, która pojawi się na rynku wraz z mobilnymi procesorami Tiger Lake-U. Podczas tej prezentacji krzemowy gigant wspomniał, że zapewni on 4-krotnie większą przepustowość niż USB dostęne na rynku.



Dziennikarze poprosili jednak o doprecyzowanie, do jakiej konkretnie wersji USB Intel odwołuje się w zapowiedzi ThunderBolta 4. Na rynku istnieją bowiem USB 3.1 Gen2 o przepustowości 10 Gbps oraz USB 3.2 Gen2 2x2 o przepustowości 20 Gbps.



W odpowiedzi przedstawiciele Intela potwierdzili, że informacja o 4 krotnie większej przepustowości odnosi się do USB 3.1 Gen2. Oznacza to, że Thunderbolt 4 zaoferuje przepustowość 40 Gb/s - identyczną jak dotychczasowy Thunderbolt 3. Nie wiadomo czy Thunderbolt 4 będzie w czymś lepszy od Thunderbolta 3, ale identyczna prędkość obu interfejsów pozwala sądzić, że Thunderbolt 4 to prawdopodobnie Thunderbolt 3 z nową nazwą.



Możliwe, że do takiego posunięcia Intela zmusiło nadchodzące złącze USB 4.0, a także jego własna decyzja sprzed kilkunastu miesięcy. Przypomnijmy, że Intel jakiś czas temu odstąpił nieodpłatnie specyfikcję Thunderbolta 3 organizacji USB Promoter Group, w efekcie czego nadchodzące USB 4.0 będzie w dużym stopniu bazować na łączu Thunderbolt 3. Być może w tej sytuacji złącze Intela z marketingowego punktu widzenia nie mogło mieć niższej cyfry w nazwie, niż nowa wersja USB.







