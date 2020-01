Czwartek 9 stycznia 2020 Intel DG1 - zdjęcia pierwszej karty graficznej Intela

Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 15:03 (1) Pierwszego dnia targów CES, w trakcie swojej konferencji Intel zaprezentował w działaniu swoją pierwszą, samodzielną kartę graficzną DG1. Wówczas jednak niewiadomo czemu nie pokazano wyglądu karty. Teraz krzemowy gigant postanowił ujawnić więcej informacji a także zaprezentował gotową kartę graficzną DG1. Jak poinformowano, trafi ona na rynek w połowie tego roku, a obecnie sample są dostarczanie do partnerów Intela i producentów oprogramowania. Intel DG1 zawiera układ graficzny 12 generacji (architektura Xe) z 96 jednostkami wykonawczymu (EU), co przekłada się na 768 procesorów strumieniowych.



Karta ma własną pamięć GDDR6 (nie podano o jakiej pojemności), złącze PCI-Express 4.0 x16, prosty układ chłodzenia i nie wymaga dodatkowego zasilania, co sugeruje że jej wskaźnik TDP nie przekracza 75W.



Równocześnie Intel zapowiedział, że jako kolejne pojawią się karty DG2 w trzech wariantach - ze 128, 256 lub 512 jednostkami EU (1024, 2048 lub 4096 procesorów strumieniowych). Sama architektura XE ma występować w trzech wersjach - LP (Low Power), HP (High Performance) i HPC - dla serwerów i stacji roboczych.









musi (autor: bajbusek | data: 9/01/20 | godz.: 16:13 )

pobić Intel740 żeby odnieść sukces :D







