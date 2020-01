Jak działa szczoteczka soniczna?

Szczoteczki elektryczne nie zdążyły się jeszcze na dobre zadomowić w świadomości Polaków, a już zostały niemal wyparte z rynku przez jeszcze bardziej zaawansowane urządzenia do codziennej pielęgnacji jamy ustnej. Mowa tu o szczoteczkach sonicznych, czyli produktach, które pozwalają nam automatycznie ścierać płytkę nazębną przy pomocy fal dźwiękowych. Jak to wszystko działa i czy warto zainwestować w szczoteczkę soniczną?







Szczoteczki soniczne nie są urządzeniami tak „nowymi” na rynku, jak się może wydawać – wynalazł je bowiem już w 1987 roku amerykański naukowiec Robert Bock. Faktem jest jednak, że nad Wisłą pojawiły się dopiero na początku XXI wieku, a zatem całkiem niedawno. Swoją nazwę urządzenia soniczne zawdzięczają angielskiemu słowu „sonic”, które po polsku oznacza „dźwiękowy”. Nie trudno się domyślić, że jest to nawiązanie do technologii, z jaką pracują szczoteczki soniczne.

W jaki sposób działają szczoteczki soniczne?

Wiecie już, że szczoteczki soniczne pracują na bazie fal dźwiękowych. Jak konkretnie się to odbywa? Spieszymy z wyjaśnieniami.

Urządzenia soniczne działają z częstotliwością minimum 260 Hz. Gdy uruchamiamy szczoteczkę, jej włókna – właśnie za sprawą fal dźwiękowych – zostają wprawione w drgania, które wytwarzają z pasty do zębów gaz. Ten z kolei wchodzi w reakcję ze śliną i wodą, którą zwilżone jest włosie szczoteczki. Tak oto w naszej jamie ustnej powstaje złożona z aktywnych składników pasty chmura mikrobąbelków, które to uderzają w powierzchnię zębów, usuwając z nich bakterie i płytkę nazębną. Zdajemy sobie sprawę, że może to wszystko brzmieć odrobinę skomplikowanie, ale gwarantujemy: jest niezwykle proste i w trakcie mycia dla nas w ogóle nieodczuwalne.

Według specjalistów, mikrobąbelki generowane przez szczoteczki soniczne są w stanie wnikać nawet w przestrzenie międzyzębowe, co sprawia, że urządzenia są nam w stanie zastąpić nici dentystyczne. Bogaty wybór produktów znajdziesz w tym miejscu https://denthelp.pl/szczoteczki/szczoteczki-elektryczne/szczoteczki-soniczne

Szczoteczka soniczna a elektryczna – czym się od siebie różnią?

Wiele osób zastanawia się zapewne, na czym opierają się różnice pomiędzy szczoteczkami elektrycznymi a sonicznymi. Otóż są one dość znaczące, i nie sprowadzają się tylko do opisanej wyżej technologii mycia.

Pierwsza, zauważalna gołym okiem różnica, to rodzaj końcówki – szczoteczki elektryczne mają ją okrągłą, podczas gdy te soniczne podłużną, o wąskim, opływowym kształcie, mogącym przywodzić na myśl klasyczne szczoteczki manualne. Rzecz jasna, szczoteczki soniczne również są zasilane akumulatorowo, a zatem ich głowica jest – podobnie jak ma to miejsce w przypadku szczoteczek elektrycznych - osadzona na dość grubej rączce.

Kolejna różnica to rodzaj wykonywanych ruchów. Szczoteczki elektryczne pracują z wykorzystaniem ruchów rotacyjnych, bądź rotacyjno-pulsacyjnych, zaś te soniczne opierają swoje działanie na rekomendowanych przez stomatologów ruchach wymiatających. Jak pokazują badania, ruchy te są możliwie bezinwazyjne, a przy okazji skuteczne w oczyszczaniu naleciałości z miejsc trudno dostępnych.

Warto także zaznaczyć, że szczoteczki elektryczne wykonują w ciągu minuty około 8000 obrotów oraz 40 000 pulsacji (w przypadku najbardziej zaawansowanych modeli). Te soniczne w tym samym czasie pracują z prędkością od 31 000 do 62 000 ruchów.

W jaki sposób należy oczyszczać zęby szczoteczką soniczną?

Szczotkowanie zębów przy pomocy szczoteczki sonicznej nie należy do rzeczy trudnych. Ba! Możemy śmiało napisać, że jest banalnie proste, więc bez problemu powinny poradzić z nim sobie dzieci czy kompletni nowicjusze. Wszystko sprowadza się bowiem tak naprawdę do przytrzymywania głowicy nad powierzchnią zęba i przy jego powierzchniach bocznych. Wyczyszczenie całej jamy ustnej wymaga wolnego, delikatnego przesunięcia główki czyszczącej po wszystkich obszarach łuku zębowego.

Co ważne, szczoteczką soniczną nie musimy wykonywać żadnych dodatkowych ruchów – całą pracę wykonuje ona za nas sama. Nie musimy też dociskać jej do zębów, wystarczy, że będziemy ją przetrzymywać kilka milimetrów od łuku zębowego, a mikrobąbelki same zdołają przeniknąć we wszystkie newralgiczne obszary.

Czy ze szczoteczek sonicznych mogą korzystać wszyscy?

Nic nie stoi na przeszkodzie, by ze szczoteczek sonicznych korzystali wszyscy – w tym najmłodsze dzieci (te, które ukończyły trzeci rok życia), czy użytkownicy borykający się z różnymi schorzeniami jamy ustnej, typu paradontozy czy zaawansowanej próchnicy. Dzisiejsze urządzenia soniczne oferują różnego rodzaju delikatne tryby czyszczące, dedykowane specjalnie tym grupom osób.

Najpopularniejszymi, godnymi polecenia producentami szczoteczek sonicznych są firmy Smilesonic, Philips Sonicare, Panasonic, czy Seysso.