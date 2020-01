Czwartek 9 stycznia 2020 Sterowniki Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.1.1

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 23:10 Firma AMD opublikowala dziś nowe sterowniki graficzne Radeon Software Adrenalin 2020 w wersji 20.1.1 Beta. Nowe sterowniki to ulepszona wersja pierwszej edycji Radeon Software Adrenalin 2020, wprowadzonej w grudniu pod numerkiem 19.12.3. Główne poprawki wprowadzone w porównaniu do wersji 19.12.3 objęły poprawę stabilności i jakości oraz eliminację znalezionych błędów. Usunięto m.in problemy z wydajnością funkcji ReLive w niektórych przypadkach, problemy z niestabilnością niektóych gier uruchamianych na kartach Radeon R9 200, Radeon R9 300 i Radeon Fury przy fukcji FreeSync działającej w zakresie ponad 120 Hz, oraz problem z uruchamianiem FreeSync w MechWarrior 5.



Kolejne z usuniętych błędów to migotanie obrazu w Lost Ark oraz samoczynne zamykanie się sterowników podczas wybudzania systemu / komputera ze stanu uśpienia.



AMD odpowiedziało też na głosy graczy, i w nowej wersji usunięto dźwięki generowanie przez funkcje Radeon Chill, Radeon Boost i Anti-Lag, a uznane przez graczy za denerwujące.





Przypomnijmy, że sterowniki Radeon Software Adrenalin 2020 wprowadzają bardzo dużo nowych funkcji, z którymi można zapoznać się tutaj.



