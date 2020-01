Czwartek 9 stycznia 2020 Xbox Series X z wbudowanym trybem Windows ?

Autor: Zbyszek | źródło: CCN | 23:31 (1) Jesienią do sklepów trafi nowa konsola od Microsoftu - Xbox Series X. Wygląd konsoli i podstawowe jej dane techniczne zostały już zaprezentowane jakiś czas temu, o czym pisaliśmy tutaj. Według najnowszych nieoficjalnych informacji, Microsoft planuje zaskoczyć swojego japońskiego konkuretna i jego PlayStation 5, udostępniając na Xbox Series X tryb Windows Mode. Jego użycie pozwoli na uruchamianie na konsoli gier pochodzących z PC, a także na dostęp do platform Steam i Epic Games Store. Jest to narazie nieoficjalna informacja, ale pokrywa się ona z wcześniejszymi doniesieniami.



Według nich Xbox Series X od samego początku zaoferuje możliwość korzystania z myszki i klawiatury. Dodając do tego informacje o zastosowaniu bardziej wydajnej grafiki niż w PlayStation 5, można sądzić, że pomiędzy obiema konsolami zapowiada się ciekawa walka o klienta.



Win10 (autor: Conan Barbarian | data: 10/01/20 | godz.: 14:43 )

Niech do tej klawiatury i mychy dodadzą możliwość instalacji aplikacji ze sklepu M$ i sukces murowany.



