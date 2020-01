Czwartek 9 stycznia 2020 Przenośny nośnik SandDisk SSD 8TB ze złączem USB 3.2 20 Gb/s

Autor: Zbyszek | źródło: Western Digital | 23:12 Western Digital zaprezentował na targach CES nowy wysokiej klasy przenośny nośnik danych. Urządzenie jest zbliżone rozmiarami do klasycznych dysków przenośnych formatu 2,5-cala, i zawiera do 8TB pamięci SSD. Na dodatem wyposażono je w bardzo szybki interfejs USB 3.2 2x2, którego przepustowość wynosi 20 Gb/s. Według Western Digital, urządzenie zostało stworzone głównie z myślą o osobach zainteresowanych tworzeniem i szybkim dostępem do swoich cyfrowych kolekcji foto i wideo. Wysoka pojemność i wydajność ma umożliwiać magazynowanie wielu wspomień i szybki dostęp do nich, a także montaż wideo bezpośrednio z poziomu nośnika zewnętrznego.



Niestety nie podano kiedy urządzenia trafią do sprzedaży i jaka będzie ich cena.









