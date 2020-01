Laptopy poleasingowe - dlaczego warto je kupić?

Sprzęt poleasingowy ma swoich wiernych fanów, którzy chętnie wykorzystują możliwość zakupu w pełni sprawnego urządzenia w bardzo atrakcyjnej cenie. Są jednak i tacy, którzy nie do końca są przekonani, że zakup laptopa poleasingowego to dobra decyzja. Spróbujmy ich zatem przekonać, że nie mają racji.











Nowoczesne modele laptopów Laptopy poleasingowe to zwykle sprzęt po leasingu w dużych korporacjach, które wybierały laptopy dla swoich pracowników w oparciu o bardzo wyśrubowane kryteria. Zwykle są to modele wyposażone w najnowocześniejsze technologie, czyli świetne procesory, nowoczesne pamięci operacyjne o dużej pojemności i takież dyski SSD. Nic zatem dziwnego, że po 2-3 latach, bo tyle zwykle trwa leasing, laptopy poleasingowe nadal należą do sprzętu nowoczesnego, który z pewnością pozwoli sprawnie pracować jeszcze przez długi czas. Wybór wśród modeli z najwyższej półki Dell Latitude, Lenovo Thinkpad, Fujitsu Lifebook, HP Elitebook, czy Apple Macbook to tylko niektóre nazwy modeli laptopów, które są najczęściej przedmiotem leasingu. To laptopy z najwyższej półki, przeznaczone dla biznesu, które mają ogromną wydajność i doskonałą wytrzymałość. Są one wykonane z materiałów najwyższej jakości, odpornych na uszkodzenia mogące powstać podczas użytkowania. Nie dziwi zatem fakt, że laptopy poleasingowe to modele, po których nie widać śladów użytkowania lub noszą je w bardzo niewielkim stopniu. Laptopy z legalnym oprogramowaniem Laptopy poleasingowe to zwykle laptopy, które oprócz bardzo dobrego stanu i nowoczesnych technologii, są wyposażone w legalny system operacyjny. Zwykle jest to Windowa 10 Home lub Pro, który jest dodatkowym atutem przy zakupie laptopa poleasingowego. Przy zakupie nowego laptopa system operacyjny to zwykle dodatkowy koszt, a przy zakupie laptopa poleasingowego dostajemy go niejako gratis. Gwarancja Nie każdy wie, że laptopy poleasingowe są zwykle objęte gwarancją. Jej długość może być różna, ale bez trudu można znaleźć laptopy z 24 miesięczną gwarancją. Jednym słowem zakup laptopa poleasingowego z taką gwarancją nie różni się wiele od zakupu nowego laptopa w sklepie. Patrząc na listę powyższych zalet nie można się dziwić, że laptopy poleasingowe są coraz chętniej wybierane przez osoby poszukujące sprzętu o wysokich parametrach technicznych, które szukają sposobu na to, by optymalizować koszty. To dobry wybór nie tylko wtedy, gdy szukamy laptopa do domu, ale również do firmy, bo z pewnością posłużą jeszcze przez długi czas.