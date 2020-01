Poniedziałek 13 stycznia 2020 Microsoft poprawi system automatycznej aktualizacji sterowników

Autor: Wedelek | źródło: Tom's Hardware | 05:01 Microsoft chce w najbliższym czasie przebudować system automatycznej instalacji sterowników w taki sposób by zmniejszyć liczbę ewentualnych problemów do minimum. Aktualnie zdarzają się sytuacje w których po instalacji aktualizacji systemu sterowniki pobrane z Windows Update przestają działać lub działają niepoprawnie. Na podstawie napływających zgłoszeń Microsoft szybko typuje konfiguracje sprzętowe z którymi jest problem i wstrzymuje dla nich aktualizację, ale jest to działanie post factum. Firma chce natomiast zawczasu zapobiegać takim zdarzeniom. Dlatego też gigant z Redmond wprowadzi kilka kluczowych zmian.



Po pierwsze zostanie zacieśniona współpraca z producentami sprzętu, którzy będą mogli zgłaszać problemy ze sterownikami w najnowszej wersji Windows 10 nim ta zostanie opublikowana. Microsoft wprowadzi też ograniczenia w kwestii publikacji nowych wersji sterowników w zasobach Windows Update. Te nie będą dokonywane na kilka dni przed i w kilka dni po comiesięcznych, wtorkowych aktualizacjach systemu zawierających poprawki dla odnalezionych błędów, a także w okresie dwóch dni od publikacji zbiorczej aktualizacji Windows 10. Dzięki temu identyfikacja i naprawa znalezionych błędów będzie szybsza i łatwiejsza.



