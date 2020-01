Poniedziałek 13 stycznia 2020 Lista wyszukiwarek do wyboru po pierwszym uruchomieniu Androida w UE

Autor: Wedelek | źródło: Google, inne | 05:32 (1) Komisja Europejska stwierdziła, że Google nadużywa swojej pozycji na rynku mobilnych systemów operacyjnych i zażądała od wyszukiwarkowego giganta by ten wprowadził w Androidzie ekran wyboru domyślnego silnika wyszukiwania. Sytuacja ta dotyczy oczywiście wersji z preinstalowanymi usługami Google, czyli de facto lwiej części popularnych dystrybucji tego systemu. Amerykański koncern dostał też karę w wysokości $5 miliardów dolarów za wymuszanie na producentach sprzętu instalacji Google Search i przeglądarki Chrome. W rezultacie od drugiego kwartału nowego roku po pierwszym uruchomieniu urządzenia z Androidem użytkownik będzie mógł wybrać spośród czterech wyszukiwarek internetowych - Google i trzech innych.



Pozostałe podmioty zostaną wyłonione w drodze konkursu, a żeby było fair losowanie będzie co jakiś czas powtarzane. Problem w tym, że aby znaleźć się na liście rankingowej wyżej trzeba Google zapłacić. Taki stan rzeczy nie spodobał się konkurentom Google. Swoje zastrzeżenia zgłosił w tym aspekcie chociażby właściciel DuckDuckGo, wyszukiwarki internetowej, która niemal we wszystkich krajach UE będzie widniała na pierwszej pozycji do wyboru. Firmie wtórują inni gracze, w tym między innymi Qwant, który w niektórych z państw uplasował się na trzeciej pozycji.



Pełna lista wygląda tak:









Poland (autor: Pyth0n | data: 13/01/20 | godz.: 07:09 )

My mamy Yandex? Może jeszcze Mail.RU jako providera pocztowego, VKontakte jako IM i RT jako źródło newsów?



