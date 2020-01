Poniedziałek 13 stycznia 2020 Laptop z dwoma ekranami i giętkim wyświetlaczem od Della

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 05:45 Podczas tegorocznych targów CES Dell pokazał prototypy dwóch bardzo ciekawych urządzeń. Pierwszym jest laptop o nazwie Concept Duet, w którym zamontowano dwa wyświetlacze LCD o przekątnej 13,4-cala i rozdzielczości 1080p. Pierwszy znajduje się w tradycyjnym miejscu (klapa), a drugi zastąpił klawiaturę oraz gładzik. Asus przygotował też specjalną nakładkę magnetyczną w postaci fizycznej klawiatury, którą można doczepić do laptopa, zwiększając tym samym komfort pisania. Drugą z pokazanych nowości jest Concept Ori, czyli laptop/tablet z 13-calowym ekranem 720p, składany jak książka.



Oba urządzenia pracują pod kontrolą Windows 10, ale nie wiadomo na jakich podzespołach. Nie padła też żadna deklaracja rychłego wdrożenia tych konceptów do masowej produkcji.







