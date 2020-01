Poniedziałek 13 stycznia 2020 Do końca pierwszego kwartału zadebiutuje mobilny Ice Lake z TDP 28W

Autor: Wedelek | źródło: AnandTech | 05:59 Aktualnie w sprzedaży dostępne są 9W i 15W układy Intela z rodziny Ice Lake, ale próżno tu szukać zapowiadanego przez Chipzillę chipu z TDP 28W. Ten stan rzeczy ma się zmienić radykalnie w najbliższych trzech miesiącach za sprawą wprowadzenia do portfolio modelu i7-1068G7. Od strony technicznej jest to w zasadzie model i7-1065G7, ale z wyższym budżetem energetycznym i zegarami. Jego specyfikacja obejmuje 4 rdzenie, 8 wątków, 8MB pamięci podręcznej, dwukanałowy kontroler pamięci RAM DDR4-3200/LPDDR4-3733 oraz IGP z rodziny Iris Plus z 64 jednostkami EU. Dzięki wyższemu TDP zegar bazowy wynosi 2,3GHz, a w trybie TURBO częstotliwość pracy rdzeni jest podnoszona do 3,6GHz.



Procesor może też na chwilę podnieść zegar tylko jednego, wybranego rdzenia do 4,1GHz. Opisywany układ będzie produkowany w litografii 10nm+.



Przy okazji warto nadmienić, że oprócz układów z rodziny Ice Lake w ofercie Intela można też będzie znaleźć wydajniejsze jednostki z rodziny Comet Lake (pochodna Skylake produkowana w 14nm+++) wyposażone w kontrolery LPDDR4. Od jednostek z obsługą pamięci LPDDR3 i DDR4 odróżnia je inny stepping – K1 zamiast B0.









K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.