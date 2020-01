Poniedziałek 13 stycznia 2020 Xbox One i One X będą dostawać nowe gry przez najbliższe dwa lata

Autor: Wedelek | 06:12 Nie ulega wątpliwości, że nadchodząca konsola Xbox Series X przyniesie ogromny skok wydajności dzięki zastosowaniu procesora na bazie Zen 2, GPU Navi i szybkiego nośnika SSD. Dzięki tym usprawnieniom tworzone gry będą wyglądać dużo lepiej niż tytuły dla obecnej generacji konsol. Mimo to Microsoft obiecuje, że w te same tytuły będzie też można zagrać na Xbox One oraz Xbox One X, a konsole ósmej generacji będą otrzymywać nowe gry przez najbliższe dwa lata. Prawdopodobnie będziemy mieć w tym przypadku do czynienia po prostu z niższą jakością tekstur i efektów, a także niższą rozdzielczością oraz niższym FPSem na starszym sprzęcie.



Taki zabieg jest stosunkowo łatwy do osiągnięcia, z uwagi na identyczną architekturę CPU (x86) i zbliżoną w przypadku GPU. Poza tym część użytkowników starszego sprzętu mogłoby skorzystać z usługi chmurowej o nazwie xCloud, która zapewne stanie się w niedalekiej przyszłości integralną częścią najdroższego abonamentu Xbox Game Pass. Wbrew pozorom taka sytuacja byłaby dla samego Microsoftu bardzo korzystna. Nie jest bowiem tajemnicą, że gigant z Redmond będzie tracić pieniądze na każdym ze sprzedanych Xboxów Series X, a prawdziwy zarobek przyniesie mu dopiero sprzedaż gier.



Biorąc to pod uwagę trudno nie zauważyć, że abonament stanowiący stałe źródło przychodów w połączeniu ze starszym i wyraźnie tańszym w produkcji sprzętem stanowi bardzo lukratywną opcję, niwelując przy tym częściowo wymóg sprzedaży jak największej ilości konsol nowej generacji. Ostatecznie nie ważne jaki sprzęt będzie mieć gracz. Microsoft i tak swoje na tym zarobi. Wartością dodaną jest w tym przypadku dobry PR i budowanie więzi z klientami, którzy poczują się po prostu doceniani. Nie tylko nie musieliby kupować od razu nowego, drogiego sprzętu do grania, ale też mieliby możliwość grania w lepszej rozdzielczości bez znaczącego uszczuplania swojego portfela.



Takie zachowanie idealnie wpasowuje się w obecną strategię Microsoftu, który skupia się przede wszystkim na rozwoju usług chmurowych. W tym modelu PC, smartphone czy konsola to po prostu platforma i sprzedaż samego sprzętu jako takiego przestaje się liczyć. Sam Satya Nadella powiedział kiedyś, że chce by ludzie w przyszłości wybierali sprzęt i usługi jego firmy nie dlatego, że muszą, ale dlatego, że chcą. Jest to skrajnie odmienne podejście do polityki ekskluzywnych gier od Sony, ale na dłuższą metę może się sprawdzić. Zwłaszcza, że sam xCloud jest powszechnie chwalony przez beta testerów i wydaje się być usługą kompletną, pozbawioną wad Google Stadia.







