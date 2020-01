Co zmieniło się w nowym MacBooku Pro?

Jednym z najważniejszych wydarzeń w 2019 roku była prezentacja nowego 16-calowego MacBooka Pro. Laptop zyskał szereg usprawnień względem swoich poprzedników. Sprawdź, co dokładnie zmieniło się w komputerze amerykańskiego producenta.











Przede wszystkim świetny ekran! Tak dużego laptopa Apple w swojej ofercie nie miało od lat! MacBook Pro zyskał matrycę w rozmiarze 16 cali. Warto wspomnieć, że poprzedni model oferował ekran 15-calowy. Ta zmiana sprawiła, że przestrzeń robocza uległa powiększeniu, natomiast wymiary komputera są niemal identyczne jak w starszym odpowiedniku. W ten sposób komfort pracy użytkownika powinien znacząco się zwiększyć. Przenoszenie MacBooka Pro wciąż będzie bardzo komfortowe. Rozdzielczość natywna matrycy MacBooka Pro wynosi aż 3072x1920 px. Zagęszczenie pikseli na poziomie 226 ppi sprawia, że wyświetlacz Retina jest piekielnie ostry. Doskonałe odwzorowanie barw i wsparcie dla palety DCI-P3 powoduje, że graficy, fotografowie, czy filmowcy chętnie sięgną po najnowszego laptopa. Klawiatura to zmiana, na którą czekało wiele osób W 2016 roku pokazano odświeżonego MacBooka Pro, który miał klawiaturę w systemie nożycowym. Charakterystyczny niski skok miał polepszyć komfort pisania, jednak okazało się zupełnie odwrotnie. Użytkownicy narzekali, że nie można tworzyć tekstu tak efektywnie, jak w starszych MacBookach. Największą wadą tej konstrukcji była jednak bardzo duża awaryjność. Zdecydowana większość użytkowników była zmuszona na odwiedzenie serwisu Apple. Mimo uruchomienia bezpłatnej wymiany, problem powracał jak bumerang. W MacBooku 16-calowym w końcu została zastosowana klawiatura z mechanizmem motylkowym, którą miały również starsze laptopy produkowane do 2015 roku. Pierwsze, niezależne testy potwierdziły, że wymiana klawiatury MacBooka nie będzie już konieczna. Poprawa działania jest zauważalna i to bardzo dobra wiadomość dla miłośników sprzętu Apple, co potwierdzają technicy z serwisu AppleFix. Nowy MacBook Pro jest jeszcze szybszy Odświeżając swój przenośny komputer, producent nie zapomniał o umieszczeniu topowych podzespołów. Urządzenie jest napędzane przez procesor Intel Core i7 o taktowaniu 2,6 GHz. Bardziej wymagający użytkownicy mogą sięgnąć po jeszcze mocniejszą wersję z ośmiordzeniowym procesorem Intel Core i9, który ma taktowanie 2,3 GHz. W obu przypadkach montowane są 16 GB pamięci RAM DDR4. W opcjach pojawia się także opcja 32 GB lub 64 GB. Imponująco prezentuje się również grafika nowego MacBooka Pro. W wersji podstawowej umieszczona jest karta AMD Radeon Pro 5300M, natomiast w droższej AMD Radeon Pro 5500M. Obie wykorzystują 4 GB pamięci GDDR6 i dodatkową kartę Intel UHD Graphics 630. Profesjonaliści zajmujący się grafiką, fotografią, a także innymi wymagającymi zadaniami na pewno docenią możliwości, jakie oferuje ten przenośny komputer amerykańskiego producenta. To nie koniec nowinek, jakie przygotowało Apple Mogłoby się wydawać, że tak duży ekran (więcej o pielęgnacji i typowych usterkach ekranów w Macbookach - https://applefix.pl/wymiana-matrycy-macbook/) będzie pożerał baterię i długa praca bez ładowarki nie będzie możliwa. Inżynierowie Apple umieścili jednak baterię o pojemności 100 Wh, która przekłada się na 11 godzin spokojnej pracy. Przy intensywnym użytkowaniu wyciągnięcie 8 godzin nie powinno stanowić większego problemu. Obojętnie nie można przejść obok nowych głośników zastosowanych w komputerze. Sześciogłośnikowy system audio zawiera dwa głośniki niskotonowe i nowy mikrofon. W ten sposób uzyskujemy genialne brzmienie oraz rejestrowanie dźwięku. Pod tym względem komputer nie będzie miał sobie równych! MacBook Pro 16-calowy nie jest tani Rzeczywiście, podstawowa wersja komputera Apple kosztuje 11 999 złotych, natomiast rozbudowana 13 999 złotych. W tej kwocie dostajemy świetną matrycę MacBooka Pro, ulepszoną klawiaturę, a także podzespoły pozwalające na efektywną i komfortową pracę. Ten model jest warty każdej złotówki. To zdecydowanie najlepszy sprzęt, jaki jest dostępny aktualnie w ofercie Apple!