Poniedziałek 13 stycznia 2020 Jaki był najlepszy antywirus w 2019 roku?

Autor: materiały partnera | 05:39 System bez ochrony programu antywirusowego jest podatny na ataki złośliwego oprogramowania. Antywirus zapobiega przedostaniu się do komputera niebezpiecznych programów, wykrywa zagrożenie, usuwa je i neutralizuje. Chroni system operacyjny, pliki i prywatność użytkownika









Każdego dnia, pojawiają się setki nowych wirusów, które próbują przechytrzyć najlepsze zabezpieczenia, zainfekować system i wyrządzić szkody. Szkodniki zero-day, najczęściej nie posiadają jeszcze sygnatur w bazie danych oprogramowania ochronnego i wykorzystują luki, które nie zostały jeszcze zabezpieczone. Antywirusy są nieustannie udoskonalane i aktualizowane, ale nie wszystkie potrafią poradzić sobie, z tego typu zagrożeniami. Jaki jest najlepszy antywirus 2019 roku? W jaki program warto zainwestować, by zapewnić sobie ochronę na najwyższym poziomie? Bitdefender - najlepszy program antywirusowy Tytuł najlepszego programu chroniącego w 2019 roku, otrzymał Antywirus Bitdefender. Bitdefender uzyskał najlepsze wyniki w testach przeprowadzanych przez specjalistów i po raz kolejny, zajął najwyższe 1 miejsce w zestawieniu najskuteczniejszych systemów antywirusowych. Dzięki wykorzystaniu innowacyjnych technologii program wykrywa i automatycznie blokuje, nawet najnowsze i najbardziej zaawansowane zagrożenia, czyhające na nas w sieci. Gwarantuje ochronę na najwyższym poziomie i niezmiennie utrzymuje czołową pozycję w rankingu, nie dając najmniejszych szans konkurencji. Bitdefender doskonale sprawdza się zarówno w domu, jak i w przedsiębiorstwie. Jakie są największe zalety antywirusa Bitdefender? Najważniejsze funkcje antywirusa Bitdefender Bitdefender posiada mnóstwo użytecznych funkcji i co najważniejsze, działa niezauważony w tle urządzenia, nie spowalniając jego pracy i wydajności. Skanuje wszystkie pliki, skanuje system oraz sprawdza szczelność barier ochronnych systemu. Skutecznie chroni przed wszystkimi zagrożeniami - zaczynając od wirusów i robaków, kończąc na spyware, ransomware, rootkitach i atakach zero-day!

Oprogramowanie Bitdefender, wyposażone jest w mechanizmy analizy behawioralnej, dzięki czemu, bezbłędnie rozpoznaje i unieszkodliwia, niemal 100% najnowszych szkodników, których nie ma jeszcze w bazie sygnatur. Zaawansowany system zapewnia ochronę danych osobowych i haseł dostępu. Sprawdza strony internetowe, blokując zainfekowane połączenia, które mogą zagrażać naszej prywatności. Poza tym posiada menedżera haseł, kontrolę rodzicielską, zaporę prywatności, wbudowaną sieć VPN oraz trwałą niszczarkę plików, która uniemożliwia ich ponowne odzyskanie. Bitdefender to najlepszy wybór i kompleksowa ochrona urządzenia z systemem Windows, macOS, Android i iOS. Program chroni nawet przed najbardziej zaawansowanym oprogramowaniem malware, zawiera narzędzia, które uniemożliwiają kradzież danych osobowych i hamują wszystkie rodzaje złośliwego oprogramowania. Po co używać kilku programów antywirusowych, skoro można mieć wszystkie najważniejsze funkcje w jednym rozwiązaniu?



