Poniedziałek 13 stycznia 2020 Core i9-10990XE z 22 rdzeniami i 44 wątkami niebawem trafi do sprzedaży?

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ/ChipHell/CB | 19:56 (2) Portal ComputerBase twierdzi, że niebawem Intel powiększy swoją rodzinę procesorów dla entuzjastów (HEDT) o nową jednostkę wyposażoną w aż 22 rdzenie x86 Cascade Lake-X z obsługą 44 wątków. Model Core i9-10990XE ma rzekomo wymagać płyty głównej z podstawką LGA 2066 oraz chipsetem X299, a jego TDP wynosi 380W przy taktowaniu bazowym 4GHz. W ślad za tymi rewelacjami Chiphell opublikował na swoich łamach zrzuty ekranu pochodzące z programów Cinebench oraz CPU-Z, które mają potwierdzać istnienie opisywanej jednostki.



W obu przypadkach źródłem przecieku jest jeden z producentów płyt głównych, co jednak w żaden sposób nie zwiększa jego wiarygodności. Z drugiej strony w obliczu zmasowanego szturmu ze strony AMD na platformę HEDT nie zdziwiłbym się gdyby model Core i9-10990XE faktycznie trafił niebawem do sprzedaży. Niestety na tym polu Intel stoi na gorszej pozycji, bo wciąż nie ma dopracowanego procesu 10nm i musi decydować się na półśrodki produkowane w litografii 14nm+++.







K O M E N T A R Z E

... (autor: mirek190 | data: 13/01/20 | godz.: 20:13 )

Nawet nie wiem jak skomentowac nowe CPU intela.

W jesyku poskim brakuje takich slow ...



To takie dno a pod nim metr mulu a pod mulem jest ziemia i pod ta zimia beda wlasnie te nowe CPU intela.



Fake jak nic. (autor: Kenjiro | data: 13/01/20 | godz.: 20:24 )

Powyższe wyniki wyglądają na Cinebench R20 multi-thread, a w nim wynik i9-10980XE to ok. 8800 punktów. Wtedy zaś i9-10990XE musiałby być ok. 60% szybszy od poprzednika, co jest po prostu niemożliwe, bo musiałby wtedy utrzymywać non stop 5 GHz na wszystkich rdzeniach, a Cinebench musiałby zacząć skalować się idealnie do rdzeni.

Fake, ot to.



D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.