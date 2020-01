Wtorek 14 stycznia 2020 Premiera niskobudżetowych APU Athlon Gold i Silver

Autor: Wedelek | źródło: AMD | 05:15 AMD dodało do swojej oferty dwa nowe APU dla tanich laptopów. Są to modele Athlon Gold 3150U i Silver 3050U, oba wyposażone w dwa rdzenie CPU na bazie architektury Zen z 5MB pamięci podręcznej (2x512KB L2 + 4MB współdzielonej L3), oraz IGP Vega 3. Układy te są produkowane w litografii 14nm, a ich TDP wynosi 15W. Tańczy Silver nie obsługuje technologii SMT, a co za tym idzie oferuje obsługę jedynie dwóch wątków pracujących z zegarem 2,3GHz (3,2GHz z Turbo), a jego IGP ma 128 procesorów strumieniowych działających z częstotliwością 1GHz. Mocniejszy Gold ma zegary wyższe o 100MHz, obsługuje do czterech wątków jednocześnie, a jego GPU ma 192SP pracujące z zegarem 1,1GHz.



Układy z serii Athlon nie oferują zatem zbyt wysokiej wydajności, ale za to nadrabiają ceną, co jest kluczowe, bo ich głównym rywalem są tanie układy z rodziny Intel Atom.







