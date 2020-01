Wtorek 14 stycznia 2020 Koniec wsparcia technicznego dla Windows 7

Autor: Wedelek | 05:01 Dziś rozszerzone wsparcie techniczne traci wydany pod koniec października 2009 system operacyjny Windows 7. Popularne okienka w wersji konsumenckiej nie będę już dłużej otrzymywać żadnych aktualizacji zabezpieczeń, ani tym bardziej nowych funkcji. Na pewne wsparcie mogą już tylko liczyć wybrane firmy, które zapłaciły Microsoftowi za indywidualne wsparcie techniczne – do $200 od posiadanej kopii. Pozostali użytkownicy powinni przesiąść się na nowszą wersję oprogramowania. W tym momencie dobrą opcją jest wybranie systemu Windows 10, który, jeśli posiadamy licencję na Windows 7, wciąż możemy dostać za darmo.



Wystarczy skorzystać z opcji aktualizacji systemu do Windows 10 proponowanej przez Microsoft. Funkcja ta była dostępna w ramach promocji nowego systemu i co prawda została oficjalnie zakończona w grudniu 2017 roku, ale producent po dziś dzień jej nie zablokował i nawet teraz umożliwia skorzystanie z darmowej aktualizacji za pośrednictwem dedykowanej witryny dostępnej TUTAJ.



Jedną z najlepszych opcji jest stworzenie dysku USB z instalacją systemu Windows 10 za pomocą Microsoftowego narzędzia Media Creation Tool, a następnie wybranie opcji aktualizacji systemu. Funkcja ta jest dostępna również dla posiadaczy Windowsa 8 i 8.1.



