Wtorek 14 stycznia 2020 Premiera kart graficznych z GPU Nvidia Ampere podczas targów GTC?

Autor: Wedelek | źródło: Guru3D | 05:30 Nvidia podczas targów CES 2020 zaprezentowała nowe monitory z ekranami o częstotliwości odświeżania 360Hz i wbudowanym układem Nvidia G-Sync, ale jej przedstawiciele nie zająknęli się nawet słowem na temat nowej generacji GeForce’ów. W kuluarach mówi się, że z ogłoszeniem architektury Ampere zieloni czekają do imprezy GTC 2020 (GPU Technology Conference), która odbędzie się w dniach 22 – 26 marca. Jeśli wierzyć plotkom, to nowe GPU Nvidii przyniesie do 50% więcej mocy przy drastycznym zmniejszeniu zapotrzebowania na energię elektryczną.



Ponoć dzięki zmianom w architekturze i nowej litografii 7nm w skrajnych przypadkach apetyt na energię elektryczną może być nawet o połowę niższy niż w obecnej generacji kart GeForce. Czas pokaże ile w tym prawdy, a jeśli nowe GeForce’y faktycznie zostaną pokazane podczas GTC, to ich rynkowej premiery można się spodziewać w sezonie wakacyjnym. Pewnie jak zwykle w pierwszej kolejności na sklepowe półki trafią TOPowe modele, a na sprzęt ze średniej półki przyjdzie nam poczekać do końca roku.



