Wtorek 14 stycznia 2020 Panasonic pokazał projekt okularów VR nowej generacji

Autor: Wedelek | źródło: KitGuru | 05:44 Podczas targów CES 2020 firma Panasonic zaprezentowała swój prototyp gogli VR, które w niedalekiej przyszłości miałyby konkurować z produktami od Facebooka (Oculus) oraz HTC (Vive). Pokazany przez japońskiego giganta model był w 100% bezprzewodowy i zaskakująco kompaktowy, przypominając wyglądem raczej hełm niż okulary. Zastosowano w nich panele micro OLED nowej generacji o rozdzielczości UHD i wsparciu dla HDR, opracowane wspólnie przez Kopin Corporation, 3M Company oraz Panasonica. Te w połączeniu z soczewkami mają generować obraz niespotykanej jakości, wolny od efektu „Screen door”.



W tym wszystkim największe wątpliwości budzi czas pracy na baterii. Panasonic nie poruszył tego tematu i coś mi się wydaje, że ostatecznie trzeba będzie poświęcić lekki design na rzecz baterii właśnie. Mimo to cieszy fakt, że VR się rozwija i nic nie wskazuje na to, by technologia ta miała znów odejść w zapomnienie.







