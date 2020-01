Wtorek 14 stycznia 2020 Mobilny Ice Lake vs Renoir w teście 3DMark 11

Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 20:14 Użytkownicy Twittera kryjący się pod pseudonimami TUM_APISAK oraz ROGAME opublikowali ciekawe zestawienie prezentujące wyniki jakie w benchmarku 3DMark uzyskują konkurujące ze sobą chipy od AMD i Intela. W szranki stanęły wytwarzane w 7nm APU Renoir 4700U i 4800U z 8 rdzeniami x86 Zen 2 i IGP Vega oraz Core i7-10750H z czteroma rdzeniami x86 Ice Lake (8 wątków, 1,3GHzGHz/3,9GHz) oraz IGP Iris Pro Gen 11 wytwarzanymi w litografii 10nm. Mamy zatem do czynienia z procesorami o TDP15W, które będę ze sobą realnie konkurować na rynku laptopów przez najbliższe kilka miesięcy.



Okazuje się, że w tym zestawieniu wyraźnie wygrywa AMD zyskując zarówno w testach skupionych na mocy CPU, gdzie Ryzenowi pomogła większa ilość rdzeni, jak i w teście IGP. Vega mimo iż nie jest najnowszą architekturą, to wyraźnie zyskała po przeniesieniu z 12nm do 7nm. Dzięki usprawnieniom w budowie wydajność pojedynczego bloku CU wzrosła nawet o 59%, przy czym dużą zasługę ma tu też wzrost o 17% zegarów GPU.



Ostatecznie Ryzen 7 4800U wyprzedza w 3DMark 11 model Core i7-1065G7 o około 10% a jednocześnie przegrywa ze znacznie mocniejszym Core i7-10750H (6-rdzeni/12-wątków, 12MB L3, 2,6GHz/4,95GHz, TDP 45W) o zaledwie 15%. Przy tym Ryzen 7 4800U ma o 25% mocniejszy CPU niż Ryzen 7 3700U, a jego IGP jest szybszy o aż 65%. Mamy zatem do czynienia ze znaczną poprawą i to w każdym aspekcie.









