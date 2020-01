Środa 15 stycznia 2020 Epic będzie w 2020 roku kontynuował politykę rozdawania gier

Autor: Wedelek | źródło: PC Games N | 05:29 Epic od uruchomienia w 2018 roku sklepu Games Store obdarował graczy siedemdziesięcioma trzema darmowymi grami. Nowy tytuł dostawaliśmy praktycznie co tydzień, a pod koniec ubiegłego roku nawet codziennie. Rok 2020 ma wyglądać podobnie dzięki czemu gracze będą mogli przypisać do swoich kont niespełna 50 kolejnych tytułów – po jednym na tydzień. Do 23 stycznia będzie to Sundered, a potem jego miejsce zajmie platformówka Horace. Epic chwali się, że w 2019 roku z jego sklepu skorzystało 108 milionów graczy, którzy wydali w sumie ponad 680 milionów dolarów. To imponujący wynik jak na stosunkowo nową platformę, ale wciąż kilkukrotnie niższy niż w przypadku Steam – głównego rywala Epic.



