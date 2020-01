Środa 15 stycznia 2020 Microsoft łata 20-letnią lukę w algorytmie szyfrującym wbudowanym w Windowsa

Autor: Wedelek | źródło: HotHardware | 05:45 Patch Tuesday to ukuty przez Microsoft termin, który oznacza wydawane w drugim tygodniu miesiąca zbiorcze poprawki bezpieczeństwa dla systemów z rodziny Windows. Zazwyczaj są to bardzo ważne zmiany w kodzie łatające luki w oprogramowaniu i naprawiające niewykryte do tej pory błędy, więc ich instalacja jest wysoce zalecana. Październikowa łatka jest jednak pod tym względem szczególna, bo naprawia błąd w bibliotece crypt32.dll, która jest sercem CryptoAPI, usługi kryptograficznej służącej do zabezpieczania fragmentów kodu aplikacji pisanych z myślą o pracy w środowisku Windows. Deweloperzy korzystają z niej do szyfrowania i deszyfrowania przetwarzanych podczas pracy programu danych, tak, by te nie wpadły w niepowołane ręce.



Jak się okazało, rzeczona usługa działała nieprawidłowo i przez to stanowiła poważne zagrożenie dla użytkowników. Ryzyko kradzieży danych było ponoć na tyle wysokie, że armia USA, która korzysta z Windowsów, wymusiła na Microsofcie nieujawnianie informacji o luce do momentu jej załatania. Co równie ciekawe dziura w bibliotece Microsoftu istniała niezauważona od ponad 20 lat. To zaś oznacza, że problem dotyczy praktycznie wszystkich wydań okienek od XP po 10 włącznie. Oczywiście Microsoft nie zamierza łatać niewspieranych już systemów, a co za tym idzie posiadacze starszych okienek dostali właśnie kolejny argument za szybką przesiadką na nowsze oprogramowanie.



