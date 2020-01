Środa 15 stycznia 2020 Kolejne informacje o Radeonach RX 5950XT, RX 5900 oraz RX 5800XT

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 05:59 Istnienie kolejnych, niewydanych jeszcze kart graficznych z GPU Navi to w zasadzie pewnik. Informacje te potwierdziła niedawno sama Lisa Su, szef firmy AMD, a kilka tygodni wcześniej po sieci krążyły plotki o tzw. „Nvidia killer”, czyli bardzo wydajnym Radeonie na bazie architektury RDNA. Kilka godzin temu istnienie Radeonów RX 5950XT, RX 5900 oraz RX 5800XT potwierdził AFOX za pośrednictwem dokumentu przesłanego do ECC. Przy tym przedstawiona poniżej lista jest niemal identyczna z tą, która wyciekła w lipcu 2019 roku od Sapphire, co dodatkowo uwiarygodnia nowy przeciek.



Sam AFOX to jeden z partnerów AMD i Nvidii zajmujący się produkcją autorskich wersji kart graficznych z chipami obu firm. W porównaniu z czołowymi producentami AIB firma ta zazwyczaj wprowadza swoje akceleratory z pewnym opóźnieniem, nawet kilkumiesięcznym. Biorąc to pod uwagę można założyć, ze skoro AFOX zaczął pracę nad autorskimi Radeonami, to ich premiera jest tuż tuż.







