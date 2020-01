Jak sprawdzić numer VIN pojazdu za pomocą telefonu

Do jakich informacji prowadzi sprawdzenie VIN i dlaczego jest to tak istotne? Przede wszystkim poznajemy w ten sposób historię pojazdu, co w przypadku każdego samochodu, szczególnie używanego, jest niezwykle ważne. Tą drogą można dowiedzieć się o wadach, które sprzedawca może starać się skrzętnie zatuszować. Jak sprawdzić VIN i gdzie go szukać?

Co znajdziemy w raporcie VIN?

VIN to nadawany przez producenta numer identyfikacyjny pojazdu, który pomaga rozpoznać samochód, jego właściciela oraz dotychczasową historię. Jeżeli planujemy zakup auta z drugiej ręki, VIN pozwala porównać informacje od sprzedawcy z udokumentowaną historią pojazdu. Na stronie carVertical można uzyskać szczegółowy raport VIN, który zawiera szereg przydatnych wiadomości. Najnowsze generacje narzędzi do weryfikacji VIN-u umożliwiają też skorzystanie z aplikacji mobilnych, dzięki czemu raport pobrać można nawet kiedy już naocznie oglądamy samochód. Co takiego zawiera raport? Przede wszystkim historię serwisową. Solidny właściciel, który należycie dbał o samochód, regularnie odwiedzał autoryzowany serwis ASO, gdzie wymieniano zgodnie z zaleceniami producenta płyny, oleje oraz poszczególne części. Co ważne, udokumentowane wizyty w ASO to także gwarancja wykorzystania dobrej jakości podzespołów. Jeśli jednak poprzedni właściciele oszczędzali na naprawach, mogli montować w samochodzie tanie zamienniki zamiast oryginalnych części. W raporcie znajdują się również informacje o stanie licznika w kolejnych latach użytkowania. Pomaga to uniknąć sytuacji, kiedy kupujemy auto z przeświadczeniem, że było rzadko eksploatowane, podczas gdy w rzeczywistości ma ogromny przebieg, co zamaskowano poprzez cofnięcie licznika. Kolejną wskazówką dla kupujących jest liczba poprzednich właścicieli.

Jeżeli samochód przechodził często z rąk do rąk, mogło to wynikać z częstych usterek, jakie skłaniały poprzednich właścicieli do pozbycia się kosztownego w naprawach pojazdu. Co więcej, raport pozwala ustalić, czy autem jeździły osoby prywatne, czy może było zarejestrowane na firmę. Jeśli pojazd pełnił funkcję samochodu służbowego, mogło być mocno eksploatowane przez poprzednich użytkowników. Historia serwisowa pozwala też ustalić poważniejsze naprawy, które sugerują, że mogło do nich dojść w wyniku kolizji. Niestety wciąż możemy spotkać się z sytuacją, kiedy sprzedawca zapewnia o bezwypadkowości auta, podczas gdy w rzeczywistości pojazd był poważnie uszkodzony, co jednak zatuszowano w warsztacie. Tutaj raport VIN w aplikacji mobilnej w telefonie będzie niezbitym dowodem podczas negocjacji ze sprzedawcą. Pomocne będą również archiwalne fotografie, które pomogą ustalić chociażby stan lakieru na przestrzeni lat. Tego typu zdjęcia wykonywane są m.in. przez agentów ubezpieczeniowych. W raporcie VIN widnieją także zapisy o kradzieży. Z tego względu niezwykle ważne jest sprawdzenie numeru VIN przed zakupem auta. Można tego dokonać przy użyciu narzędzi takich jak myfreevin, a także przez aplikację mobilną w telefonie, dzięki czemu raport może trafić do nas w momencie wizyty u sprzedawcy.

Gdzie szukać numeru VIN?

Numer VIN znajduje się w dokumentach samochodu. Znajdziemy go w karcie pojazdu oraz w dowodzie rejestracyjnym, w polu oznaczonym literą E. Jeśli chodzi o samo auto, VIN powinien być widoczny dla każdego, nie tylko właściciela. Dlatego umieszcza się go na desce rozdzielczej, w miejscu widocznym przez przednią szybę od strony kierowcy. Oprócz tego najczęściej wykorzystywanymi przez producentów lokalizacjami tłoczonej tabliczki z numerem VIN są wnętrze drzwi (np. próg) oraz pod maską, w pobliżu przedniej szyby. Potem wystarczy wpisać VIN do aplikacji w telefonie, by niedługo móc dokładnie zapoznać się z historią auta, jego wyposażeniem i najważniejszymi parametrami.