Środa 15 stycznia 2020 Khronos publikuje specyfikację API Vulkan 1.2

Autor: Wedelek | źródło: Khronos/AnadTech | 20:45 Khronos Group opublikował dziś nową specyfikację techniczną niskopoziomowego API Vulkan. Wersja 1.2 nie wprowadza zbyt wielu nowości, takich jak chociażby wsparcie dla Ray Tracingu, a zamiast tego skupia się na poprawie już istniejących mechanizmów, tak, by programowanie z wykorzystaniem tego API było łatwiejsze. Sumarycznie można wymienić aż 23 istotne poprawki, które realnie wpływają na komfort pracy deweloperów. Na pierwsze miejsce wysuwa się tu zupełnie przebudowany system tzw. semaforów, które teraz przenoszą 64 bity informacji zamiast 1 bitu i są widoczne również z poziomu hosta.



Ich zadaniem jest oznaczanie zasobów w taki sposób by operacje nad konkretnymi danymi były dokonywane dopiero po wykonaniu innych czynności. Semafory są więc ważnym elementem równoległego przetwarzania danych. Ich nowy rodzaj nazwano semaforami osi czasu, tak aby odróżnić je od obecnie stosowanych semaforów binarnych.



Kolejną ważną zmianą jest wprowadzenie wsparcia dla shaderów napisanych w języku HLSL (High-Level Shader Language) w wersji 6.2. Jest to opracowany przez Microsoft język programowania stosowany w bibliotekach DirectX. Do tej pory Vulkan korzystał z podprogramów pisanych w języku GLSL i tylko częściowo potrafił obsługiwać konkurencyjne rozwiązanie, ale Khronos zdecydował, że aby zwiększyć popularność ich API konieczne jest pełne wsparcie dla HLSL. Oczywiście nadal lepszym rozwiązaniem jest korzystanie z natywnych shaderów napisanych w GLSL, ale nie jest to już dłużej konieczne.



Pozostałe zmiany to między innymi formalny model pamięci, system indeksowania deskryptorów oraz jeszcze lepsza współpraca z konkurencyjnymi API, takimi jak DirectX czy Metal. Dzięki tej funkcji kod napisany z myślą o API Vulkan może być uruchomiony na przykład na sprzęcie od Apple, które jak wiadomo bardzo mocno promuje API Metal.



Wraz z wersją 1.2 Khronos udostępnił deweloperom nową wersję SDK i dodatkowe narzędzia ułatwiające pracę z API, a także zapewnił, że wszystkie urządzenia zgodne ze specyfikacją 1.1 są gotowe na obsługę Vulkana 1.2.









