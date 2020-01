Czwartek 16 stycznia 2020 Układ GPU Intela z serii Xe zadebiutuje podczas tegorocznej imprezy GDC

Autor: Wedelek | źródło: Tom's Hardware | 05:44 Podczas marcowej imprezy GDC (Game Developers Conference) organizowanej w okresie od 16 do 20 marca poznamy nowe szczegóły na temat zapowiadanej przez Intela architektury Xe. Na dedykowanym panelu w San Francisco Chipzilla prawdopodobnie pokaże nam moduł GD1 wyposażony w najtańszą i najsłabszą wersję GPU Xe (96 jednostek EU, TDP 25W), a także dedykowany dla serwerów Ponte Vecchio. Składa się on z kilku wytwarzanych w 7nm układów GPU na bazie architektury Gen12, połączonych ze sobą bardzo szybką magistralną wymiany danych.



Intel ma również w planach wersję Xe HP dedykowaną bardzo wydajnym komputerom dla graczy, ale na jej temat na razie nie poznaliśmy żadnych szczegółów, a przynajmniej nie w kwestii daty ich premiery. To co pewne, to że mocniejszy DG2 będzie występować w trzech wariantach - ze 128, 256 lub 512 jednostkami EU (1024, 2048 lub 4096 procesorów strumieniowych). Wiadomo również, że nowa architektura GPU Intela przyniesie zupełnie nowe, całkowicie przebudowane bloki EU, znacznie poszerzony zestaw instrukcji ISA oraz obsługę technologii Ray Tracingu.







