Valve sprzedało wszystkie wyprodukowane zestawy VR Index

Czwartek 16 stycznia 2020

Autor: Wedelek | źródło: SlashGear | 05:02 Half-Life: Alyx, gra stworzona z myślą o goglach VR Valve Index rozpaliła wyobraźnię graczy do tego stopnia, że Ci z marszu wykupili niemal cały zapas gogli jakie miał na stanie Valve. Przypominam, że mówimy o grze, która swoją premierę będzie mieć dopiero w marcu bieżącego roku i do działania potrzebuje gogli VR, bo cała jej mechanika została zbudowana właśnie na bazie tej technologii. Wracając jednak do Indexa, z raportu RoadtoVR wynika, że stany magazynowe w większości z 31 rynków na których zestaw jest dostępny są puste. Klienci kupowali zarówno pełne zestawy (gogle, kontrolery, stacja bazowa), jak i poszczególne ich elementy.



Od strony handlowej to niewątpliwie ogromny sukces. Pytanie tylko, czy Valve uda się spełnić wygórowane wymagania graczy, którzy byli skłonni wydać nawet 4700 złotych by cieszyć się nową odsłoną cyklu – tyle kosztuje pełny zestaw VR + gra.









