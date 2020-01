Czwartek 16 stycznia 2020 AMD dostarczy procesory dla nowego superkomputera ECMWF

Autor: Wedelek | źródło: Tom's Hardware | 05:31 AMD pochwaliło się kolejnym sukcesem na polu sprzedaży procesorów serwerowych. Tym razem chodzi o umowę na dostawy 64-rdzeniowych i 128-wątkowych Epyców 7742 dla budowanego przez Atos superkomputera na bazie rozwiązania o nazwie BullSequana XH2000, który stanie w Europejskim Centrum Przewidywania Pogody (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, w skrócie ECMWF) we włoskiej Bolonii. Wiadomo, że superkomputer będzie się składał z kilku jednostek w postaci szaf serwerowych, z których każda jest w stanie pomieścić 32 racki w formacie 1U. Ponieważ każdy z nich jest przystosowany do montażu komponentów w różnej konfiguracji, toteż nie wiadomo ile dokładnie CPU od AMD zostanie wykorzystanych.



Nowy superkomputer zacznie swoją pracę w przyszłym roku, a jego zadaniem będzie przetwarzanie danych pogodowych zbieranych z 30 krajów Europy w celu lepszego przewidywania zmian pogody.







