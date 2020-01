Czwartek 16 stycznia 2020 Razer wprowadza do sprzedaży usprawnionego DeathAddera

Autor: Wedelek | źródło: Razer | 05:16 Razer wprowadził do oferty nową wersję myszki dla graczy z rodziny DeathAdder zachwalając, że wykonano ją z jeszcze lepszych materiałów niż poprzedniczkę. Mimo niewielkich zmian w kształcie myszka mocno przypomina poprzednią wersję i nadal jest przeznaczona dla graczy praworęcznych, którzy preferują uchwyt pełną ręką (palm) lub samymi palcami, zagiętymi w tzw. pazur (claw). Do dyspozycji gracza oddano 8 programowalnych przycisków (switche wytrzymają min. 70mln klików), zastosowany kabel ma 1 metr długości, a teflonowe ślizgacze są większe niż w modelu V1 i mają grubość 0,8mm.



Sercem nowego DeathAddera jest czujnik optyczny o nazwie Focus+, którego cechuje maksymalna rozdzielczość 20 000dpi, przyspieszenie 50G oraz zdolność śledzenia ruchu o prędkości 650 cali/s z dokładnością na poziomie 99,6%.



Producent nie zapomniał też o możliwości zmiany czułości myszy w locie – domyślnie do wyboru są rozdzielczości 400/800/1600/2400/3200dpi, a także wbudowanej pamięci, która może przechowywać profil ustawień myszy. Ulubione ustawienia można też zapisywać w chmurze. Wzorem konkurencji kółko i znaczek producenta są podświetlane przez diody LED, których pracą możemy sterować za pomocą oprogramowania Razer Chroma.



Nowy gryzoń Razera jest kompatybilny zarówno z komputerami PC jak i konsolą Xbox One, a jego waga i wymiary zewnętrzne wynoszą odpowiednio: 82 gramy oraz 127.0 x 61,7 x 42,7 mm. Sugerowana cena detaliczna to 79,99 euro.









K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.