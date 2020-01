Czwartek 16 stycznia 2020 Microsoft opublikował stabilną wersję Edge na silniku Chromium

Autor: Wedelek | źródło: Microsoft | 19:31 (2) Po kilku miesiącach intensywnych prac na serwery Microsoftu trafiła w końcu finalna wersja przeglądarki Edge bazującej na otwarto źródłowym Chromium. Dzięki tej zmianie nowe oprogramowanie wspiera rozszerzenia napisane z myślą o Chrome, a jego rozwój jest znacznie łatwiejszy i tańszy. Rezygnacja z EdgeHTML to również spore ułatwienie dla twórców witryn internetowych, którzy nie musza już uwzględniać specyfiki autorskiego silnika przeglądarki od Microsoftu. W odmienionym Egde wszystkie karty są traktowane jako osobne procesy, którymi można zarządzać za pomocą wbudowanego menagera, a w razie konieczności istnieje też możliwość użycia tzw. trybu zgodności z Internet Explorerem.



Oprócz tego przeglądarka może się pochwalić wbudowaną obsługą dla AAD, Dolby Audio i 4K, czytnikiem Immersive Reader, pełną integracją z Bingiem oraz Officem 365, narzędziem do czytania tekstu, tłumaczem, czytnikiem PDF z możliwością edycji oraz rozbudowanymi narzędziami do ochrony prywatności. Edge na Chromium obsługuje również tryb ciemny, a jego karta startowa ma trzy tryby prezentacji treści.



Domyślnie nowy Edge będzie instalowany wraz z kolejną zbiorczą aktualizacją dla Windows 10, ale osoby zainteresowane jego przetestowaniem mogą pozyskać go już teraz odwiedzając TĘ stronę.









K O M E N T A R Z E

a czy (autor: DrLamok | data: 16/01/20 | godz.: 20:26 )

internet explorer się podczas tej aktualizacji odinstaluje?? czy będzie i to i tamto??



@up (autor: Wedelek | data: 16/01/20 | godz.: 20:28 )

i to i tamto - sprawdziłem



D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.