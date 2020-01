Czwartek 16 stycznia 2020 Intel radykalnie tnie ceny Xeonów Scalable i zmniejsza ilość oferowanych modeli

Autor: Wedelek | źródło: AnandTech | 19:33 Intel ogłosił dziś gruntowną zmianę w ofercie procesorów z rodziny Xeon Scalable. W jej wyniku część układów wypadła z portfolio producenta, a ceny najdroższych modeli zostały radykalnie obniżone. Do tej pory klienci biznesowi niebieskich mieli do wyboru aż 55 różnych CPU, wycenionych w przedziale od $213 (6-rdzeniowy Xeon Bronze 3204) do $17906 (28-rdzeniowy Xeon Platinum 8280L). Tak duże rozdrobnienie było związane z istnieniem różnych wariantów procesorów, różniących się ilością wspieranej pamięci operacyjnej. Podstawowe modele bez żadnej literki na końcu były w stanie obsłużyć do 1,5TB pamięci, wersje z M na końcu adresowały do 2TB, a CPU z literą L potrafiły wykorzystać nawet 4,5TB.



Problem w tym, że modele z serii M były mało opłacalne. W większości przypadków chipy o podobnej specyfikacji co modele podstawowe potrafiły kosztować nawet $3000 więcej tylko dlatego, że obsługiwały dodatkowe 500GB RAMu lub pamięci Optane. Ponadto w tzw. międzyczasie na rynek wkroczyło AMD ze swoimi układami z rodziny Epyc, co dodatkowo pogorszyło mizerną opłacalność „emek”.



W końcu Intel zdecydował, że trzeba całkiem usunąć je z oferty, zmniejszając przy okazji drastycznie cenę wersji L Xeonów Scalable tak, by wypełniły stworzoną w ten sposób lukę. Doprowadziło to do ciekawej sytuacji, w której w skrajnych przypadkach mamy do czynienia z obniżką ceny CPU o niemal połowę (prawie $5000). Zobaczcie zresztą sami:







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.