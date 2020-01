Piątek 17 stycznia 2020 Apple kupuje firmę Xnoir.ai

Autor: Wedelek | źródło: Tech Spot | 05:01 Sztuczna inteligencja jest coraz chętniej wykorzystywana przez producentów sprzętu, ale zazwyczaj korzystające z niej urządzenia opierają się na systemach chmurowych, które wymagają stałego połączenia z siecią. Czasami jest to uzasadnione, ale bez wątpienia duża część urządzeń nie potrzebuje stałego połączenia z centrum obliczeniowym. Jedną z firm zajmujących się rozwojem narzędzi do implementacji AI w urządzeniach kompaktowych o niewielkiej mocy obliczeniowych jest mieszczący się Seattle startup o nazwie Xnor.ai. Opracowane przez ten podmiot rozwiązania są nastawione na możliwie jak największą autonomię przy zachowaniu prywatności i niskiego kosztu wdrożenia.



Potencjał w pracownikach i technologii Xnoir.ai najwidoczniej został dostrzeżony przez firmę Apple, bo ta zdecydowała się ją przejąć za kwotę 200 milionów dolarów. W myśl zawartej umowy gigant z Cupertino przejął całość przedsiębiorstwa, stając się właścicielem wszystkich aktywów, a także nowym pracodawcą dla zatrudnionych w firmie osób, które zostały przeniesione z dotychczasowej siedziby firmy do kompleksu Apple położonego w Seattle.



Zakup Xnoir.ai to kolejna inwestycja Apple w technologię sztucznej inteligencji. Pod względem wydawanych na ten cel środków firma kierowana przez Tima Cooka jest niewątpliwie liderem wśród podmiotów z branży IT, wyprzedzając takich konkurentów jak Google, Microsoft, Facebook czy Amazon.









