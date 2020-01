Piątek 17 stycznia 2020 Intel odzyskał miano największego producenta mikroprocesorów

Autor: Wedelek | źródło: Tom's Hardware | 05:15 Przez ostatnie dwa lata korona dla największego producenta mikroprocesorów należała do południowo koreańskiego Samsunga, któremu w 2017 roku udało się pokonać ówczesnego lidera – firmę Intel. W ubiegłym roku doszło do kolejnego przetasowania w wyniku którego Intel powrócił na pierwsze miejsce, a dotychczasowy lider spadł na miejsce drugie. Pozostałe pozycje na liście TOP 10 zajmują te same przedsiębiorstwa co przed rokiem, ale z jednym wyjątkiem. Z dwunastej lokaty na dziewiątą wskoczyła spółka Kioxia, która wcześniej była znana jako Toshiba Memory (Toshiba jakiś czas temu sprzedała swój dział pamięci).



Co ciekawe niemal wszystkie wymienione w zestawieniu firmy zaliczyły wyraźny spadek przychodu spowodowany kryzysem w branży pamięci NAND Flash i DRAM. W 2019 roku doszło do nasycenia rynku i gwałtownego spadku cen pamięci przeznaczonych między innymi dla nośników SSD oraz RAMu. Częściowo jest to wina Intela*, który nie był w stanie wyprodukować dostatecznej ilości procesorów i w rezultacie ich ceny rosły, a to z kolei hamowało sprzedaż. Paradoksalnie sam Intel nie stracił na tym zbyt wiele.



*Oczywiście nie można całej winy zrzucać na Chipzillę, bo problem jest znacznie bardziej złożony i składa się na niego dużo czynników, ale Intel miał tu mimo wszystko spory wkład.







