Piątek 17 stycznia 2020 CDProjekt RED opóźnia datę premiery Cyberpunka 2077

Autor: Wedelek | źródło: CD Projekt RED | 05:44 Cyberpunk 2077, najnowsza gra studia CDProjekt RED miała zadebiutować 16 kwietnia bieżącego roku, ale dziś wiemy już, że tak się nie stanie. Deweloper przyznał, że jego produkt potrzebuje dodatkowych szlifów, które mają zająć pięć miesięcy. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to Cyberpunka zobaczymy 17 września. Swoją drogą dzieło REDów to niejedyna opóźniona premiera dużej gry AAA. Ten sam los spotkał między innymi Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, Watch_Dogs: Legion, Doom: Eternal oraz drugą część gry The Last of Us.



Tym samym chyba największymi premierami w kwietniu będą dwa remake'i Resident Evil 3 oraz Final Fantasy VII. Swoją drogą ten ostatni też zaliczył obsuwę. Poniżej oficjalne oświadczenie dewelopera:







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.