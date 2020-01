Piątek 17 stycznia 2020 Zmiany w kierownictwie AMD. Do zespołu czerwonych dołączył Dan McNamara

Autor: Wedelek | 18:17 AMD ogłosiło dziś kilka kluczowych zmian na stanowiskach kierowniczych, kierując wybranych pracowników do pełnienia nowych funkcji. Nazar Zaidi będzie od teraz kierować działem układów SoC klasy serwer. Andrej Zdravkovic został oddelegowany do działu oprogramowania, Spencer Pan ma nadzorować dział chiński, a Jane Roney pokieruje działem operacji biznesowych. Szeregi AMD zasilił też Dan McNamara, wieloletni pracownik Altery, a potem Intela. W przedsiębiorstwie z Sunnyvale będzie on odpowiadać za wysokowydajne komputery klasy serwer oraz rozwiązania chmurowe.



McNamara to wysokiej jakości specjalista i jeden z ojców sukcesu wielu ważnych produktów Altery, a później FPGA od Intela. Jego pozyskanie to bez wątpienia powód do radości dla obecnych włodarzy AMD.



