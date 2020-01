Piątek 17 stycznia 2020 Łatka na lukę w IGP Intela mocno ogranicza ich wydajność pod Linuksem

Autor: Wedelek | źródło: Phoronix | 18:18 (2) Intel poinformował o kolejnej luce odnalezionej w jego procesorach. Tym razem dotyczy ona niedostatecznej kontroli przepływu danych w IGP, co zdaniem producenta może skutkować uzyskaniem dostępu do danych przez nieautoryzowanego użytkownika w sieci lokalnej. Eksperci ds. zabezpieczeń idą dalej i sugerują, że podatność oznaczona numerem CVE-2019-14615 (INTEL-SA-00314) może pozwalać na ataki z zewnątrz za pomocą aplikacji webowych korzystających z bibliotek WebGL. Sam Intel o problemie wiedział już od sierpnia i zdążył wydać częściową poprawkę dla systemów Windows, oraz znacznie bardziej rozbudowaną dla Linuksa.



Jej wpływ na wydajność sprawdził serwis Phoronix korzystając przy tym z szeregu aplikacji syntetycznych. W pierwszej chwili, po analizie wyników uzyskanych przez procesor z rodziny Core i9 wydawało się, że patch nie wpływa znacząco na wydajność i w sumie nie ma się czym przejmować. Ponieważ jednak odnaleziona luka dotyczyła wszystkich układów począwszy od serii Core 3000 (Ivy Bridge) do Core 10000, a także wydawanych w tym okresie Xeonów oraz Atomów, toteż pod lupę wzięto starsze układy.



To był strzał w dziesiątkę. W zależności od wybranego testu po implementacji poprawki wydajność IGP spadła od kilku do kilkunastu procent (przed instalacją była ponad 200% wyższa). Przy tym jedne CPU tracą mniej, a inne więcej – najwięcej te z architekturą Haswell. Przykładowo układ graficzny w Core i7 3770K (Ivy Bridge) po aktualizacji poprawki stracił średnio 18% mocy, a w przypadku Core i7 4790K (Haswell) było to aż 42%.



Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że akurat w przypadku IGP spadek wydajności jest mało znaczący, ale trzeba przy tym pamiętać, że część oprogramowania wykorzystuje układ graficzny do przyspieszania obliczeń, przez co ostatecznie negatywny wpływ patcha dla wielu osób może być bardzo dotkliwy. Pozostaje mieć tylko nadzieję, że Intel dopracuje łatkę w niedalekiej przyszłości, minimalizując jej wpływ na moc IGP.



Szczegółowy opis problemu wraz z testami znajdziecie TUTAJ.









K O M E N T A R Z E

Czy w Intelu (autor: kombajn4 | data: 17/01/20 | godz.: 18:24 )

starali się zabezpieczyć cokolwiek czy zupełnie szli po bandzie niczym się nie przejmując? Ja się dziwię że oni A.D. 2020 w ogóle mają jakiś klientów biznesowych.



Jak wydajność może spaść o 200% ? (autor: steve | data: 17/01/20 | godz.: 18:53 )



"...wydajność IGP spadła od kilku do ponad 200%".



???



D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.