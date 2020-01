Poniedziałek 20 stycznia 2020 Cooler Master wprowadza płaskie tubki z pastą termoprzewodzącą

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 06:01 Cooler Master poinformował o całkowitej zmianie kształu tubek z pastami termoprzewodzącymi. Nowe tubki mają bardzo płaski kształt, co jak się okazuje ma kilka zalet w porównaniu do klasycznych cylindrycznych tubek. Dla użytkowników oznacza to znacznie większą wygodę w aplikacji pasty termoprzewodzącej, która jest nanoszona na powierzchnię w postaci szerokiego, cienkiego paska. Dla producenta nowe opakowanie pozwala na zamieszczenie znacznie większej etykiety. Trzeci powód, który miał skłonić Cooler Mastera do zmiany kształtu tubek nie jest oczywisty.



Jak się okazuje, część rodziców widząc dotychczasowe tubki z pastami termoprzewodzącymi oskarżała swoje dzieci o stosowanie środków odurzających. Nowy kształt tubek i większe etykiety inforamcyjne mają temu zapobiegać.









