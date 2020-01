Poniedziałek 20 stycznia 2020 Mobilne Ryzeny serii 4000 nie obsługują PCI-Express 4.0

Autor: Zbyszek | źródło: 4gamer | 05:54 (1) W rozmowie z serwisem 4gamer, jeden z dyrektorów AMD, Scott Stankard, udzielił dodatkowych informacji na temat zapowiedzianych niedawno mobilnych procesorów Ryzen serii 4000 (nazwa kodowa Renoir). Przedstawiciel AMD został zapytany o specyfikację procesorów zamieszczoną na stronach AMD, w której widnieje wsparcie dla PCI-Express 3.0, a nie nowszej magistrali PCI-Express 4.0. W odpowiedzi Scott Stankard potwierdził że to nie jest błąd, i nowe mobilne Ryzeny serii 4000 obsługują PCI-Express 3.0. Jak dodał, jest to wybór dokonany przez AMD, ponieważ w zastosowaniach notebookowych nie ma obecnie wielu scenariuszy, które byłyby w stanie odpowiednio wykorzystać PCI-e 4.0.



Z tego powodu zdecydowano się na implementacje PCI-Express 3.0, aby zaoszczędzić tranzystory i zmniejszyć powierzchnię rdzenia krzemowego, co ma duże znacznie w przypadku ograniczonych zdolności produkcyjnych w 7nm procesie litograficznym.



Scott Stankard dodał, że również Intel nie oferuje aktualnie obsługi PCI-Express 4.0 w swoich procesorach mobilnych, ale też desktopowych. Natomiast AMD w odróżnieniu od swojego konkurenta oferuje wsparcie PCI-e 4.0 w najnowszych procesorach desktopowych.



Brak PCI-Express 4.0 w najnowszych mobilnych Ryzenach oznacza, że notebooki z nimi nie będą mogły wykorzystać pełni wydajności najnowszych nośników SSD NVMe z PCI-e 4.0. Z drugiej strony takie nośniki są obecnie bardzo drogie oraz bardzo gorące, i z tego powodu jest bardzo mało prawdopodobne, aby zostały w najbliższym czasie zastosowane przez producentów notebooków. W efekcie brak obsługi PCI-e 4.0 przez najnowsze mobilne Ryzeny ma raczej dość niewielkie znaczenie.







K O M E N T A R Z E

tia (autor: piwo1 | data: 20/01/20 | godz.: 06:08 )

juz widze jak w lapkach w ktorych tna wszystko, czesto nie chca dawac pamieci dwukanalowych nagle wrzuca dysk ssd za 1000zl. te pci-e 4.0 tam potrzebne jak trzecie kolo u wozu. pewnie jakby do apu trafilo navi to obsluga 4.0 bylaby przy okazji bo nikt nie zmienia architektury przy wkladaniu jej do apu. a ze jest vega to i jest 3.0



D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.