Poniedziałek 20 stycznia 2020 Apple sprzedało 60 mln AirPodów w 2019 roku

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 06:06 Słuchawki bezprzewodowe to jeden z ostatnich najnowszych gadżetów wprowadzonych do sprzedaży przez Apple. Po tym jak z iPhone'ów zniknęły złącza słuchawkowe mini jack, producent szybko wypełnił tą lukę wprowadzając słuchawki AirPods, a następnie ich drugą generację. Według najnowszych danych, w 2019 roku Apple sprzedało łącznie 60 mln AirPodów. Pod względem sprzedaży daje to firmie 50 procent udziału w rynku słuchawek bezprzewodowych, a uwzględniając przychód ze sprzedaży - Apple zgarnia aż 71 procent kwoty wydawanej na całym świecie na słuchawki bezprzewodowe.



Konkurentem dla Apple na tym rynku są głównie firmy Bose i Sennheiser, a także Microsofot i Google które od pewnego czasu oferują swoje słuchawki bezprzewodowe - Surface Earbuds i PIxelBuds.



