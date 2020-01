Wtorek 21 stycznia 2020 Grafika Intel DG2 będzie produkowana przez TSMC ?

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 06:03 Intel podczas targów CES zaprezentował swoją pierwszą samodzielną kartę graficzną - model o nazwie kodowej Intel DG1. Karta zawiera 10nm układ graficzny 12 generacji (architektura Xe) z 96 jednostkami wykonawczymi, i ma własną pamięć GDDR6, złącze PCI-Express 4.0 x16 oraz prosty układ chłodzenia. DG1 trafi na rynek w połowie tego roku i ma konkurować z tanimi kartami Nvidia i AMD. W przygotowywaniu są też bardziej wydajne konstrukcje o nazwie DG2, w trzech wersjach - ze 128, 256 lub 512 jednostkami wykonawczymi, o których obecnie nie wiadomo zbyt wiele. Tymczasem według informacji do jakich dotarł AdoredTV, najbardziej wydajne wersje Intel DG2 mają być wytwarzane w TSMC.



Krzemowy gigant chce wykorzystać 7nm proces litograficzny od TSMC do produkcji największych rdzeni graficznych, aby odciążyć tym własne 7nm moce produkcyjne i móc przekierować je w większości na swoje przyszłe procesory x86, które będą potrzebne do walki z coraz lepszymi procesorami AMD.



To dość zaskakujące informacje, bo do tej pory według nieoficjalnych informacji to raczej Samsung wiązany był jako partner, który może wytwarzać dla Intela część rdzeni krzemowych.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.