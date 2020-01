Poniedziałek 20 stycznia 2020 GeForce RTX 3070 i GeForce RTX 3080 - nieoficjalna specyfikacja

Autor: Zbyszek | źródło: VideoCardz | 16:56 W sieci pojawiły się pierwsze nieoficjalne doniesienia dotyczące nadchodząych kart graficznych Nvidia nowej generacji z serii Ampere. Według nich Nvidia przygotowuje łącznie siedem nowych procesorów graficznych: GA100 korzystający z pamięci HBM2 i dedykowany dla kart profesjonalnych (Tesla i Quadro), oraz chipy GA102, GA103, GA104, GA106 i GA107, które wykorzystają pamięci GDDR6 i trafią m.in do przyszłych kart GeForce. Według tych informacji, jako pierwsze na rynek trafią karty GeForce RTX 3080 i GeForce RTX 3070 - pierwsza korzystająca z układu GA103, a druga z chipu GA104.



Następnie w późniejszym czasie wraz ze wzrostem 7nm zdolności produkcyjnych w TSMC seira zostanie poszerzona o kolejne modele: GeForce RTX 3080 Ti z układem GA102 i słabsze karty z układami GA106 i GA107. Podano także nieoficjalną konfigurację poszczególnych z przygotowywanych rdzeni graficznych. Informacje te nie zostały zaprezentowane formalnie przez Nvidia, zatem neleży do nich podchodzić z odpowiednim dystansem.





GeForce RTX 3080 skorzysta z układu GA103 mającego zawierać 320-bitowy kontroler pamięci GDDR6 oraz 6 bloków GPC, każdy składający się z 5 bloków TPC (jeden taki blok to 128 procesorów strumieniowych). Łącznie da to liczbę 3840 procesorów strumieniowych. W efekcie GeForce RTX 3080 ma posiadać 10 lub 20 GB pamięci GDDR6 i do 3840 procesorów strumieniowych. Zastosowanie pamięci o szybkości 16 Gbps sprawi, że przepustowość wyniesie 640 GB/s - o 42 procent więcej niż w GeForce RTX 2080.



GeForce RTX 3070 ma mieć układ GA104 zawierający 256-bitowy kontroler pamięci GDDR6 (8 lub 16 GB) oraz 6 bloków GPC, każdy składający się z 4 bloków TPC. Łącznie da to liczbę 3072 procesorów strumieniowych - identyczną jak w GeForce RTX 2080 Super, a przepustowść pamięci, przy użyciu kostek GDDR6 16 Gbps wyniesie 512 GB/s.



Największy z układów dla kart GeForce, GA102, ma zawierać 384-bitowy kontroler pamięci GDDR6 oraz 7 bloków GPC, każdy składający się z 6 bloków TPC. Łącznie da to liczbę 5376 procesorów strumieniowych. Jeśli chip ten zostanie użyty w GeForce RTX 3080 Ti, to karta ta będzie posiadać prawdopodobnie 12 lub 24 GB pamięci GDDR6 i do 5376 procesorów strumieniowych. Zastosowanie pamięci o szybkości 16 Gbps sprawi, że przepustowość wyniesie 768 GB/s.





Układ GA106 przygotowany prawdopodobnie dla kart GeForce RTX 3060 to natmiast 192-bitowy kontroler pamięci GDDR6 oraz 3 bloki GPC zawierające po 5 TPC, co daje łącznie 1920 procesorów strumieniowych. Mniejszy - GA107, będzie miał dwa takie bloki GPC (1280 procesorów strumieniowych) i 128-bitowy interfejs pamięci.



Naprawdę dużą powierzchnię może mieć przygotowywany do kart obliczeniowych (Tesla, Quadro) chip GA100. Według informacji, będzie on zbudowany z 8 bloków GPC, każdy składający się z 8 bloków TPC, co zapewni łącznie 8192 procesory strumieniowe.



