Wtorek 21 stycznia 2020 Oficjalna premiera kart Radeon RX 5600 XT

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 17:06 W dniu dzisiejszym na rynek trafiają nowe karty graficzne ze średniej półki cenowej - modele Radeon RX 5600 XT. Karty bazują na układzie Navi 10, takim samym jaki stosowany jest w droższych modelach RX 5700. Liczba procesorów strumieniowych wynosi 2304, jednostek TMU - 144, a jednostek ROP - 64, czyli tyle samo ile w RX 5700. Podstawowa różnica względem modelu RX 5700 to mniejsza liczba pamięci - 6GB GDDR6 ze 192-bitową magistralą, wpływająca na trochę niższą wydajność. Rekompensuje to cena, która w polskich sklepach ma wynosić około 1200-1300 złotych, czyli znacznie mniej niż trzeba zapłacić za karty Radeon RX 5700.



Wersje referencyjne kart mają bazowe taktowanie GPU wynoszące 1375 MHz, i do 1560 MHz bazowo. Wersje autorskie producentów są znacznie wyżej taktowanie - zegar bazowy (Game Clock) wynosi ponad 1500 MHz, a zegar boost ponad 1700 MHz. Dzięki temu ich wydajność w wielu testach jest porównywalna z GeForce RTX 2060.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.