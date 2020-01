Środa 22 stycznia 2020 Nowy niskoprofilowy cooler Noctua NH-L9a-AM4 chromax.black

Autor: Zbyszek | źródło: Noctua | 06:06 Noctua wprowadza do sprzedaży nowy niskoprofilowy system chłodzenia procesorów. Model NH-L9a-AM4 chromax.black ma aluminiowy radiator o wymiarach 114 x 92mm, z systemem miedzianych ciepłowodów. Radiator jest owiewany jest przez wentylator średnicy 92mm i grubości 14mm, ze sterowaniem PWM, mogący obracać się z prędkością od 600 do 2500 RPM (przepływ do 57,5 m3/h, głośność do 23,6 dBA). Całkowita wysokość coolera wraz z wentylatorem wynosi tylko 37 milimetrów, co czyni go jedną z najniższych tego typu konstrukcji na rynku.



Cooler jest objęty 6-letnią gwarancją producenta i dedykowany dla podstawki AM4 oraz procesorów z TDP do 65W. Sugerowana cena wynosi 49,90 Euro.







