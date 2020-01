Środa 22 stycznia 2020 Nowe zasilacze BeQuiet Straight Power 11 Platinum

Autor: Zbyszek | źródło: BeQuiet | 06:21 BeQuiet poszerza swoją ofertę o nowe zasilacze komputerowe Straight Power 11 Platium przeznaczone dla wymagających odbiorców. Są to jednostki o mocy 550, 650, 750, 850, 1000 i 1200W, wyróżniające się wysoką sprawnością (klasa 90 Plus Platinum) i cichą pracą. Zasilacze posiadają w pełni modularne okablowanie oraz wentylator SilentWings 3 o średnicy 135mm z łożyskiem olejowym (FBD). Zastosowany w nim 6-polowy silnik z kontrolą IC, gwarantuje płynną pracę nawet przy bardzo niskich obrotach oraz możliwość startu z bardzo niską początkową prędkością obrotową. Sprawność przekracza 94 procent



Producent zachwala zastosowanie wysokiej klasy komponentów, w tym przetwornicy DC-DC oraz kondensatorów mogących pracować w temperaturze do 105 stopni Celsjusza. Liczba wtyczek 6+2-pin PCIe wynosi od 4 sztuk w modelach o mocy 450 i 550W, do 8 sztuk w wersji o mocy 1200W.



Zasilacze są objęte 5-letnią gwarancją producenta i mają trafić do sklepów w ciągu najbliższych kilku tygodni. Sugerowane ceny detaliczne w UE wynoszą:



550 W – 125 euro,

650 W – 139 euro,

750 W – 155 euro,

850 W – 179 euro,

1000 W – 215 euro.

1200 W – 239 euro.









