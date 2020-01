Środa 22 stycznia 2020 Karty GeForce RTX SUPER trafią także do laptopów

Autor: Zbyszek | źródło: NotebookCheck | 06:27 Kilka miesięcy temu Nvidia odświeżyła ofertę swoich kart graficznych z serii RTX, wprowadzając do sprzedaży modele GeForce RTX 2060 SUPER, GeForce RTX 2070 SUPER i GeForcer RTX 2080 SUPER. W odróżnieniu od "zwykłych" wersji tych kart, modele z dopiskiem SUPER otrzymały więcej jednostek lub pamięć o większej przepustowości, co zwiększyło ich wydajność o około 10-15 procent. Według najnowszych informacji do jakich dotarł NotebookCheck, teraz zieloni planują podobne posunięcie w segmencie kart graficznych dla notebooków przeznaczonych dla graczy.



W ofercie pojawią się ulepszone wersje dotychczasowych kart, a konkretnie będą to modele GeForce RTX 2080 SUPER Mobile, GeForce RTX 2070 SUPER Mobile, GeForce RTX 2060 SUPER Mobile, GeForce GTX 1650 SUPER Mobile.



Wszystkie cztery mają występować zarówno w wersjach zwykłych, jak również w przeznaczonych dla ultracienkich laptopów wersjach Max-Q z niższymi taktowaniami i niższym wskaźnikiem TDP.







