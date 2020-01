Czwartek 23 stycznia 2020 Ryzen 7 4800H przetestowany w 3DMark Time Spy

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 06:14 (1) Podczas niedawnych targów CES miała miejsce premiera nowych mobilnych procesorów AMD Ryzen serii 4000. Są to jednostki produkowane w 7nm procesie litograficznym, oparte o architekturę ZEN 2 i posiadające do 8 rdzeni z obsługą 16 wątków, oraz zintegrowany układ graficzny Vega o taktowaniu do 1750 MHz. Całość umieszczona jest w jednym układzie krzemowym o powierzchni około 150 mm2. Najszybszym przedstawicielem tej serii jest 8-rdzeniowy i 16-wątkowy Ryzen 7 4800H, taktowany zegarem bazowym 2,9 GHz i do 4,2 GHz z Turbo. Procesor został właśnie przetestowany w 3DMark Time Spy.



Uzyskany wynik Cpu Score wyniósł 8350 punktów, czyli trochę więcej od desktopowego Core i7-9700K, prawie tyle samo ile uzyskuje desktopowy Ryzen 7 2700X poprzedniej generacji, i około 400 punktów mniej od flagowego mobilnego Core i9-9980HK z Turbo sięgającym 5,0 GHz.



Dla porównania oparty na tej samej technologii (7nm, ZEN2) desktopowy Ryzen 7 3700X (3,7-4,4 GHz) w tym samym teście uzyskuje 10180 punktów.



Sumarycznie Ryzen 7 4800H w tym konkretnym teście zapewnia więc ponad 80% wydajności wielordzeniowej swojego desktopowego odpowiednika, co można uznać za całkiem dobry rezultat.









Grafa w Ryzenie niezła (autor: rookie | data: 23/01/20 | godz.: 07:18 )

Tylko 10%wolniejsza od RTX2060. Jest moc.



