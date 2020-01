Czwartek 23 stycznia 2020 ASML chce w 2020 roku dostarczyć 35 maszyn dla litografii EUV

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 06:11 ASML to holenderski koncern zajmujący się produkcją i sprzedażą maszyn oraz oprogramowania wykorzystywanego w swoich fabrykach przez producentów układów scalonych, takich jak TSMC, Samsung czy Intel. Firma poinformowała właśnie, że w ubiegłym roku dostarczyła do swoich partnerów biznesowych lącznie 26 maszyn przeznaczonych do wytrawiania układów scalonych z użyciem fototechniki EUV (Extreme Ultra-Violet). Nie podano kto był głównym odbiorcą tych urządzeń, ale łatwo odgadnąć, że mógł to być Samsung lub TMSC. W bieżącym roku AMD planuje dostarczenie 35 maszyn do produkcji układów scalonych z użyciem techniki EUV.



Natomiast w 2021 roku liczba dostarczonych maszyn ma wynieść od 45 do 50 sztuk.







