Czwartek 23 stycznia 2020 Intel dołącza do organizacji Chips Aliance i opracuje interfejs AIB

Autor: Zbyszek | źródło: Chips Aliance | 16:00 Organizacja Chips Aliance, zrzeszająca obecnie część producentów z branży elektronicznej, poinformowała, że jej nowym członkiem został właśnie Intel. Głównym celem powstania organizacji jest opracowanie wspólnych i otwartych standardów, interfejsów i narzędzi dedykowanych dla układów scalonych. W ramach swoich dotychczasowych wysyłków Chips Alliance opracowano już kod RTL (Open Source Register Transfer Level) oraz otwartoźródłowe narzędzia programistyczne przeznacozne do projektowania procesorów i układów SoC. Dołączenie Intela do organizacji ma na celu opracowanie interfejsu Advanced Interface Bus (AIB).



Ma być to nieodpłatny, otwarty interfejs PHY przeznaczony do łączenia ze sobą różnych układów scalonych różnych układów scalonych, w postaci chipletów umieszczonych na jednym wspólnym podłożu.



Informacja oznacza, że Intel prawdopodobnie planuje w przyszłości budowanie swoich procesorów w postaci innej, niż stosowane przez niego dotychczas monolityczne rdzenie krzemowe.







