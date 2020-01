Piątek 24 stycznia 2020 Usprawnione chłodzenie AMD Wraith Prism trafiło na rynek

Autor: Zbyszek | źródło: Xfastest | 06:08 Wraith Prism to system chłodzenia dołączany w opakowaniu do drożych modeli procesorów Ryzen. Posiadają go m.in procesory Ryzen 7 2700X, Ryzen 7 3700X i 3800X oraz Ryzen 9 3900X. Zdaniem Xfastest, AMD w ostatnim czasie po cichu wprowadziło ulepszoną wersję tego systemu chłodzenia. Podczas gdy poprzednio Wraith Prism miał cztery miedziane rurki cieplne, nowa wersja tego chłodzenia jaka znajduje się w najnowszych dostawach tych procesorów, posiada 6 rurek cieplnych.



Taka zmiana powinna trochę poprawić wydajność odbioru ciepła z procesora i jego rozpraszanie, a tym samym nieco zredukować temperaturę CPU. Nie wiadomo jednak co skłoniło AMD do ulepszenia swoich coolerów.







