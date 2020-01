Piątek 24 stycznia 2020 ATX12VO - nowy standard dla zasilaczy i płyt głównych

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 06:20 (3) 24-pinowe wtyczki ATX służące do zasilania płyt głównych zna chyba każdy nawet mniej zorientowany entuzjasta sprzętu komputerowego. Jak się okazuje, ten niezmienny od lat sposób zasilania płyty głównej może w najbliższych latach odejść do lamusa. Ma go zastąpić nowy standard - ATX12VO, z 10-pinowymi wtyczkami. Nowe wtyczki będą dostarczać do płyt głównych tylko napięcie +12V i 12Vsb - napięcia 5V, 5 Vsb i 3.3 V mają być niedostarczane. Wszystko dlatego, że płyty główne wykorzystują w zdecydowanej większości prąd o napięciu 12V, a pobór energii z linii 5V i 3,3V jest niewielki.



Zmiana ma pozwolić na znaczne uproszczenie budowy zasilaczy komputerowych. Natomiast niższe napięcie jak np. 5V będzie uzyskiwane bezpośrednio przez samą płytę główną i zamontowane na niej przetworniki DC-DC.



Zwolennikiem standardu ATX12VO jest ponoć Intel, który planuje jego wykorzystanie w swojej kolejnej platformie desktopowej.



Dla użytkowników przyjęcie się standardu ATX12VO oznacza, że w przyszłości zmiana procesora i płyty głównej będzie wymagać także zakupu zupełnie nowego zasilacza.



Re: (autor: Surfman | data: 24/01/20 | godz.: 07:28 )

Super:) Intelowi jednoseryjne procesory i płyty główne nie starczą teraz trzeba będzie jeszcze zasilacz zmienić....Heh. Na poważnie to słabe to. Nie wnosi nic nowego poza przeniesieniem części zasilania płytę, nie zmniejszy to rozmiarów zasilaczy, nie zmieni ich ceny, czy też nie zwiększy niezawodności.



zmieni (autor: Apollo129 | data: 24/01/20 | godz.: 07:35 )

przy kupowaniu zasilacza na wymiane trzeba bedzie sprawdzac jaka wtyczka:).. a po kilku latach wymienic płyte, bo nie bedzie zasilaczy ze stara wtyczka.



Bezsensu zmiana (autor: Markizy | data: 24/01/20 | godz.: 07:47 )

Lepiej by dali od razu 18V lub 24V w pierwszym przypadku spadek wartości prądu byłby 1/3 a w drugim o 1/2. Co przełożyło by się na tańsze przewody. Ponadto Intel kiedyś wymyślił standard btx o którym słuch zaginął. Dlatego tutaj też będzie podobnie bo za mało korzyści.



Ps 5V powinni zostawić w końcu służy do zasilania urządzeń USB a nie kiedy pamięć ram z niego zasilania.



